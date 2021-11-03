|
DDPai Z40 Dual + камера заднего вида Black
Цена
321.10 руб.
Цена по акции
291.90 руб.
Цена действительна при оплате в магазине и филиалах, курьеру и при доставке почтой, не распространяется при оплате картами рассрочки.
350.30 руб. (Безналичный расчёт для юридических лиц)
купить
Оформить заказ
Извините, но пока наши модераторы не успели добавить описание к данному товару.
Мы стараемся делать описание к новым товарам в течение 2-3 дней.
Любое несоответствие информации о продукте на сайте с фактом - лишь досадное недоразумение, звоните - уточняйте.
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Гражданского кодекса Республики Беларусь. Производитель вправе без уведомления изменить внешний вид, характеристики и упаковку товара.